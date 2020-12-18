Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00

Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что все кафе и рестораны в Москве в период распространения COVID-19 должны закрываться в 23:00. По словам Немерюка, посетители должны их покинуть к данному времени.

Напомним, ранее в СМИ опубликовали сообщения, что посетители смогут находится в кафе и ресторанах до 24:00.

«Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00 согласно указу мэра, и каких-либо других нововведений нет», - сказал Алексей Немерюк, передает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Напомним, в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы.