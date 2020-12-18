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Австралиец нашел акулу в своем саду

Светлана Иванова
18:18 18.12.2020
Практически сразу за забором можно заметить силуэт хищной рыбы.
Австралиец нашел акулу в своем саду
© Фото: ilovedufour, Facebook

Большая бычья акула проплыла мимо дома австралийца во время наводнения в Квинсленде. Пользователь Facebook Timothee Morrison Dufour опубликовал соответствующий снимок на своей странице в соцсети, сопроводив его подписью «Еще один день в Голд-Косте».

На изображении запечатлен сад мужчины, частично затопленный. Практически сразу за забором можно заметить силуэт хищной рыбы. Из мутной воды видны плавники акулы.

Акула могла попасть в канал в пригороде города Голд-Кост в Берли Уотерс после того, как уровень воды существенно поднялся после сильных дождей, пишет The Sun.

Бычья акула по праву носит репутацию самой агрессивной и опасной среди всех остальных видов. Она часто нападает на людей, особенно на мелководье. Особенностью бычьих акул является способность обитать как в соленой, так и пресной воде.

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