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ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

Виктория Ивашечкина
18:15 18.12.2020
Оно стартовало в эфире канала в 2004 году.
ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»
© Фото: dom2.ru

Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу «Дом-2».

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ», - подтвердили в пресс-службе канала, передает ТАСС.

Напомним, знаменитое реалити-шоу стартовало в эфире канала в 2004 году.

Также отмечается, что слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря.

В пресс-службе ТНТ подчеркнули, что за 16 лет, с момента запуска шоу, телевизионное пространство изменилось, в стране возникло больше четырех сотен телеканалов.

По словам представителей телеканала, для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ.

«Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», - отметили в пресс-службе канала.

В разные годы ведущими проекта были Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова и Владислав Кадони.

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