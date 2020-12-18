ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу «Дом-2».

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ», - подтвердили в пресс-службе канала, передает ТАСС.

Напомним, знаменитое реалити-шоу стартовало в эфире канала в 2004 году.

Также отмечается, что слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря.

В пресс-службе ТНТ подчеркнули, что за 16 лет, с момента запуска шоу, телевизионное пространство изменилось, в стране возникло больше четырех сотен телеканалов.

По словам представителей телеканала, для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ.

«Это две вещи - самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», - отметили в пресс-службе канала.

В разные годы ведущими проекта были Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова и Владислав Кадони.