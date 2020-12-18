Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19

Исследователям Массачусетской больницы общего профиля удалось выявить две фазы тяжелой формы течения COVID-19. Ученые изучили материалы вскрытия пациентов, умерших от коронавируса, с целью выяснить, какие ткани были повреждены вирусом, что именно происходит при его попадании в дыхательные пути, а также каким образом инфекция в клетках легких воздействует на иммунный ответ организма.

Как сообщает EurekAlert, в результате исследования специалисты пришли к выводу о существовании двух фаз инфекции у пациентов с тяжелой пневмонией. На ранней стадии вирусная нагрузка высока и способствует увеличению экспрессии генов для запуска иммунной реакции. При более поздней фазе инфекции в ткани уже нет, однако слишком большое повреждение легких вызывает затруднение восстановления.

Кроме того, полученная в ходе исследования информация подтвердила способность иммунной системы атаковать коронавирус, однако эта реакция различается у пациентов и даже в разных частях одного и того же легкого конкретного человека.