«Ради интереса задал вопрос»: школьник рассказал о своем обращении к Путину на пресс-конференции

Во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 9-летний Михаил Якоев из Курска задал российскому лидеру не по-детски серьезный вопрос: почему Россию не любят другие государства?

Вопрос школьника президенту зачитала волонтер. Сам Путин был рад такой активной гражданской позиции мальчика и постарался ответить лаконично.

«Россию любят люди в очень многих странах мира. Если мы спорим с какими-то большими дядями и тетями, так это взрослые выясняют отношения, а отношения между народами доброжелательные, основаны на взаимном уважении», - с улыбкой ответил Путин.

К слову, 21 декабря Мише исполнится 10 лет. Он учится в обычной школе, с радостью общается с одноклассниками после занятий, живет в любящей семье и болеет всей душой за родную страну.

«Я слышал по телевизору о том, что Украина хочет переписать историю, а Россию хотят задавить. Я прямо почувствовал, что как будто от страны хотят навсегда избавиться. Я ради интереса задал вопрос и не ожидал, что на него ответит президент», - отметил мальчик.

При этом он искренне обрадовался, когда выяснилось, что Владимир Путин все-таки обратил внимание на его вопрос.

«Мне радостно, что президент ответил. Его ответы всегда хорошие. Я выяснил, что Россию любят. А это большие тети и дяди ссорятся, поэтому и кажется, что нашу страну не любят. Если в следующем году появятся вопросы, я опять обращусь к президенту», - с улыбкой отметил школьник.

Мама мальчика также отметила, что осталась довольна ответом Владимира Путина и уточнила, что президент четко и понятно сформулировал свою мысль, так что ее сразу понял любознательный школьник.

Напомним, в четверг, 17 декабря, прошла ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она длилась 4 часа 29 минут. За все время общения российского лидера вопросы ему смогли задать как представители СМИ, политики, шоу-бизнеса, так и граждане со всех уголков России.