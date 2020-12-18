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Столичные власти объявили о закрытии парков и катков в новогоднюю ночь

Анна Касаткина
18:00 18.12.2020
Посетить парк или каток можно будет в дневное время в праздничные выходные.
Столичные власти объявили о закрытии парков и катков в новогоднюю ночь
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Московские парки и катки будут закрыты для посещения в новогоднюю ночь. Об этом рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что указ Сергея Собянина о запрете зрелищных мероприятий до 15 января распространяется и на новогоднюю ночь. Поэтому праздничной программы в парках и на катках не будет.  

При этом, по словам Немерюка, посетить парк или каток можно будет в дневное время в праздничные выходные, при соблюдении всех мер по профилактике распространения COVID-19, сообщает «Интерфакс».

В Москве с 13 ноября вступили в силу противоэпидемиологические меры, которые будут действовать до 15 января. Согласно им, все развлекательные заведения, включая бары, рестораны, кафе и караоке могут работать только до 23.00. Решено также отменить все уличные мероприятия, однако столицу все же украсили иллюминацией для создания новогодней атмосферы.

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