В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

Около миллиона человек смогут сделать прививку от коронавируса с понедельника, 21 декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам столичного градоначальника, город получает новые партии вакцины, кроме того, завершается строительство производства «Спутник V» в технополисе «Москва». В связи с этим с понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей.

«Это – работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности – около одного миллиона москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе», – пояснил Собянин.

Ранее сообщалось, что вакцину от COVID-19 планируют включить в национальный календарь прививок.