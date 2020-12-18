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В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

Анна Касаткина
17:23 18.12.2020
С 21 декабря от коронавируса смогут привиться еще миллион москвичей.
В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
© Фото: Globallookpress

Около миллиона человек смогут сделать прививку от коронавируса с понедельника, 21 декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам столичного градоначальника, город получает новые партии вакцины, кроме того, завершается строительство производства «Спутник V» в технополисе «Москва». В связи с этим с понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей.

«Это – работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности – около одного миллиона москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе», – пояснил Собянин.

Ранее сообщалось, что вакцину от COVID-19 планируют включить в национальный календарь прививок.

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