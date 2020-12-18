Победить пандемию: Путин предложил странам СНГ помощь в борьбе с COVID-19

Лидер РФ Владимир Путин, выступая на саммите СНГ, заявил, что российские миротворцы делают все возможное, чтобы не допустить нового обострения обстановки в районе Нагорного Карабаха.

Также президент отметил, что сейчас необходимо оказать помощь пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, восстановлении инфраструктуры и возвращении беженцев.

Особое внимание во время саммита Путин уделил ситуации с коронавирусом. Глава государства напомнил, что Россия оказывала и будет оказывать помощь по преодолению пандемии всем партнерам по СНГ, которые в этом заинтересованы. Так, государствам Содружества переданы более миллиона тест-систем для проведения исследований на COVID-19.

«Направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов для оказания практической помощи в профилактике, диагностике и лечении коронавируса. И конечно, мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеются в виду «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», - отметил Путин.

Также президент подчеркнул, что в ближайшее время должны появиться другие российские вакцины. Российский лидер предложил коллегам вместе заняться организацией их производства.