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Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов

Анна Назайкина
16:45 18.12.2020
Он стал вторым депутатом, причиной смерти которого послужил COVID-19.
Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
© Фото: duma.gov.ru

На 74-м году жизни скончался депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов. Об этом сообщил его однопартиец, глава думского Комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Депутат рассказал, что причиной смерти Шурчанова стала коронавирусная инфекция. Как сообщил Гаврилов, парламентарий ушел из жизни сегодня в 14.40.

«Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», - передает слова депутата РИА Новости.

Шурчанов стал вторым депутатом, скончавшимся из-за коронавируса. В сентябре из-за осложнений, вызванных COVID-19, ушел из жизни его однопартиец Ваха Агаев.

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