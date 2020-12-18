Медики обнаружили у COVID признаки аутоиммунного заболевания

COVID-19 может быть аутоиммунным заболеванием. Об этом задумались американские медики. Так, ученые Йельского университета в ходе исследования пытались ответить на вопрос, почему люди по-разному переносят коронавирусную инфекцию. В частности, почему у кого-то болезнь развивается тяжело, а кто-то даже не замечается ее симптомов.

В работе, опубликованной в журнале MedRxiv, выдвигается гипотеза, что у пациентов с тяжелой формой COVID организм вырабатывает аутоантитела, то есть антитела, которые вместо того, чтобы атаковать вторгающийся вирус, атакуют иммунную систему и органы пациента.

В частности, исследователи проверяли у тяжелобольных COVID-19 наличие аутоантител, работающих против белков организма, и сравнивали эти показатели с данными тех людей, кто перенес заболевание в легкой форме, бессимптомно или вообще не был инфицирован.

Оказалось, что в крови госпитализированных пациентов обнаруживался повышенный уровень аутоантител, которые блокировали интерфероны, а также аутоантител, которые вмешивались в работу естественных киллеров и Т-лимфоцитов, уничтожающих клетки, зараженные вирусами и внутриклеточными бактериями. Тесты на мышах доказали, что присутствие аутоантител такого рода усугубляет течение коронавируса.

При этом авторы работы признают, что никаких специфических именно для COVID-19 аутоантител обнаружено не было, поэтому ставить точку в этом исследовании еще рано.