Рассекая ночное небо: эксклюзивные кадры запуска ракеты «Союз» с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Восточный. Уникальные кадры запуска публикует телеканал «Звезда».

В Роскосмосе ранее сообщили, что это первый коммерческий запуск с российского космодрома. Для Восточного это шестой запуск с 2016 года.

По информации компании Arianespace, выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров будет выполнено двумя включениями маршевого двигателя разгонного блока «Фрегат». Отделение спутников планируется в девять этапов группами по четыре штуки в период с 16.44 до 19.18 мск.