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Рассекая ночное небо: эксклюзивные кадры запуска ракеты «Союз» с космодрома Восточный

Анна Касаткина
16:15 18.12.2020
На борту находятся 36 британских спутников связи OneWeb, которые предстоит вывести на околоземную орбиту.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Восточный. Уникальные кадры запуска публикует телеканал «Звезда».

В Роскосмосе ранее сообщили, что это первый коммерческий запуск с российского космодрома. Для Восточного это шестой запуск с 2016 года.

По информации компании Arianespace, выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров будет выполнено двумя включениями маршевого двигателя разгонного блока «Фрегат». Отделение спутников планируется в девять этапов группами по четыре штуки в период с 16.44 до 19.18 мск. 

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