Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Совет директоров Центрального банка РФ решил третий раз подряд оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе денежного регулятора.

«Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи четырех процентов в дальнейшем», - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте из-за ситуации с COVID-19 Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Ухудшение эпидемиологической обстановки из-за коронавируса привело к тому, что в июле регулятор принял решение снизить ставку до исторического минимума - 4,25%.

По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция ускорилась до 4,42% по сравнению с 3,99% в предыдущем месяце. На 14 декабря она составила 4,65%. Данные показатели превышают верхнюю границу целевого диапазона Центробанка: ожидалось, что в текущем году инфляция не выйдет за пределы 3,7-4,2%.