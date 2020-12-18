Внешний курс: о чем западные журналисты спрашивали Путина

Десятки камер, мониторов и бесперебойный режим онлайн. Пресс-конференция президента Владимира Путина состоялась в «новой реальности» и новом формате. Роль России на международной арене формулируется прямиком из резиденции в Ново-Огарево. О том, не столкнется ли страна с гонкой вооружений, и не напугало ли американцев появление нашего гиперзвукового оружия - президент отвечал предметно.

«Конечно, это меняет ситуацию и влияет. Наши американские партнеры разрабатывали теорию молниеносного удара, то есть удара высокоточным оружием по центрам управления. Высокоточное оружие есть, а вот гиперзвукового пока нет у них», - заметил Путин.

Журналисты, все без исключения, в зале всемирного торгового центра или в региональных штабах - как могли привлекали внимание президента. Традиционно яркие плакаты плетенные интригующими слоганами. Но и новеньким, как в поговорке, везет. Сергей Шнуров, представляя телеканал RTVI, задал вопрос о выборах президента США Дональда Трампа удивляясь, почему русские хакеры в этот раз не помогли ему переизбраться.

«Это не вопрос, а провокация, российские хакеры не помогали и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Для них самих это плохо, это их выбор, пускай делают что хотят, пускай новый президент поймет, что он будет делать. Дональд Трамп в новой работе не нуждается», - парировал президент.

О военных конфликтах говорить не легко. Ведь речь о самых ближайших соседях. О том, что мир придет на Донбасс президент России не сомневается, вопрос лишь времени и желания украинских властей начать полноценный диалог. Говорили и о Нагорном Карабахе. Позиция России неизменна - придти к единым договоренностям без кровопролития.

«Мы договорились в рамках трехстороннего соглашения. Договоренность о прекращении боевых действий очень важна, люди перестали гибнуть. Все остальное это второстепенно. Самая главная задача, которую мы решили», - объяснил свою позицию президент.

Говорили и о том, есть ли место дружбе в большой политике. Журналисты поинтересовались, кому из современных глав государств Путин симпатизирует больше.

«По поводу удобных, приятных, неприятных. Ну нет таких. Все люди очень грамотные. Нет там хороших и плохих, есть национальные интересы. И у меня то же самое. Я работаю со всеми для достижения максимального результата для России. У нас расходятся взгляды на отдельные вопросы с Реджепом Эрдоганом. Иногда даже взгляды противоположные. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет и если он считает, что это выгодно для страны - идет до конца. Это момент прогнозируемости, что очень важно», - уверен Владимир Путин.

Это, пожалуй, единственное событие, которое ежегодно приковывает внимание тысячи журналистов. Для иностранцев задать вопрос Путину - дело государственной важности. Спросили иностранцы у президента и в чем секрет семейного счастья. Для президента это секретом не оказалось - ответ на этот вопрос, пожалуй был самым коротким.

«Любовь», - не думая ни секунды ответил российский лидер.

Традиция круглого стола журналистов с президентом в онлайн-режиме действительно актуальна - серьезных вопросов, требующих решительных ответов накапливается много.