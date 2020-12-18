Командующего ВВС Украины заподозрили в халатности после крушения Ан-26 под Харьковом

Государственное бюро расследований Украины сообщило о том, что командующего ВВС страны Сергея Дроздова, руководителя полетов и командира воинской части заподозрили в халатности после крушения самолета Ан-26 в Харьковской области.

Как сообщил начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Примайчок, следствие предполагает, что Дроздов в этой ситуации халатно отнесся к исполнению служебных обязанностей, вследствие чего произошла трагедия.

Кроме того, он добавил, что под подозрение попали руководитель полетов воинской части, осуществлявший в день катастрофы управление полетами, командир части, который с нарушениями утвердил план полетов.

Напомним, что самолет ВСУ Ан-26 разбился вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку. На борту воздушного судна находилось семь членов экипажа и 20 курсантов, одному из которых удалось выжить.

По факту крушения воздушного судна было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».