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МВД исключило легализацию наркотиков в России

Виктория Ивашечкина
15:34 18.12.2020
Глава ведомства подчеркнул, что полиции «удалось практически перекрыть полностью массированное поступление наркотиков из мест их произрастания в Афганистане».
МВД исключило легализацию наркотиков в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Глава МВД РФ Игорь Зубов заявил, что Россия никогда не допустит легальных продаж наркотиков внутри страны. По его словам, сегодня в мире существует тенденция, на уровне политики отдельных государств, легализации запрещенных веществ.

«Эта наркокультура сегодня развивается, прививается и пытаются ее внедрить к нам», - подчеркнул он в интервью проекту «Лично - детям». 

Зубов подчеркнул, что наркомания - это болезнь и наркоманов надо лечить. Однако легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними в России не будут.

По его словам, в РФ «есть проблема синтетических наркотиков, которые пришли к нам тоже не с нашей стороны». Зубов отметил, что МВД борется с этой проблемой и состоит в постоянном диалоге с полицией других государств.

По словам главы МВД, российским правоохранительным органам «удалось если не остановить, то практически перекрыть полностью массированное поступление наркотиков из мест их произрастания в Афганистане».

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