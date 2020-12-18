Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это первый полностью коммерческий запуск космических аппаратов с российского космодрома, сообщили в Роскосмосе.

Российская космическая ракета стартует в 16-й раз в этом году, еще один запуск запланирован в декабре с космодрома Куру во Французской Гвиане.

По информации компании Arianespace, которая выполняет запуск, выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров будет выполнено двумя включениями маршевого двигателя разгонного блока «Фрегат». Отделение спутников планируется в девять этапов группами по четыре штуки в период с 16.44 до 19.18 мск.

Группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите в данный момент насчитывает 74 космических аппарата, планируется запуск еще нескольких сотен других.