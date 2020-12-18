Песков прокомментировал слова Путина о дополнительной поддержке Донбасса

Россия не может и не будет оставаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который был абсолютно отторгнут Украиной. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили конкретизировать слова главы государства Владимира Путина, который накануне заявил, что РФ продолжит помогать Донбассу и нарастит эту поддержку. В частности, Пескова попросили уточнить, будет ли помощь заключаться в создании «города-сада» и на что могут рассчитывать люди.

«К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины», - сказал Песков.

В этих условиях, а также с учетом того, что на Донбассе проживает большое количество русскоговорящих, «Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться... безучастной к судьбам этих людей», отметил представитель Кремля.

На просьбу назвать меры поддержки, помимо гуманитарной помощи, Песков напомнил о словах президента о том, что «это не требует каких-то дополнительных разъяснений», и добавил, что Путин высказался на эту тему достаточно открыто.