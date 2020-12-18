Леопард-людоед убил 12 человек и сбежал от снайперов в Индии

Леопард-людоед наводит страх на жителей окрестных деревень неподалеку от города Кармала в индийской Махараштре. Животное уже убило 12 человек, а местный департамент лесного хозяйства до сих пор не может нейтрализовать хищника.

Как сообщает индийская газета India Today, жители населенных пунктов Битаргаон, Ванги, Дхокари и Бхиварвади, в основном занимающиеся вырубкой тростника, теперь боятся отправляться в джунгли.

Зверь охотится на людей уже на протяжении месяца, он свободно перемещается по соседним районам, методично находя себе жертву раз в три дня.

Местные власти попытались выследить хищника, направив команду из 80 человек в лес. В поисках леопарда задействовали четырех собак-ищеек, а также использовали камеры в 35 местах под Кармалой, однако поиски дикой кошки провалились.

Тогда было принято решение ликвидировать леопарда-людоеда с помощью снайперов. Стрелки обнаружили зверя в середине декабря и открыли по нему огонь. Однако животное скрылось.