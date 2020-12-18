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По стопам Лао Цзы: в соцсети попала редкое фото Пелевина в Китае

Виктория Ивашечкина
14:06 18.12.2020
Знаменитый писатель посетил с друзьями горную систему Хуаньшань, которая имеет отношение к Даосизму.
По стопам Лао Цзы: в соцсети попала редкое фото Пелевина в Китае
© Фото: sergey_bugaev_afrika, Instagram

Советский и российский художник и музыкант Сергей Бугаев рассказал «Звезде» о редком путешествии с писателем Виктором Пелевиным в Китай. 

Дело в том, что на днях Бугаев выставил в своих соцсетях фото, на котором в рикше в окружении местных жителей запечатлен известный российский писатель. Пелевин не является очень публичным человеком, поэтому любая фотография с ним в соцсетях вызывает большой интерес.

«Да, это очень редкое путешествие в КНР. Мы ездили туда давно, а фотографии нашли совсем недавно. Поэтому я их выставил. Конечно, там еще есть фото. Это несколько лет назад было. Фото делала наша компания», - отметил Бугаев.

По словам художника, на фото запечатлена редкая местность, горная система Хуаньшань, которая имеет отношение к такому явлению, как распространение Даосизма в Китае.

«Там находится крупный храмовый комплекс, монумент создателю Даосизма, Лао Цзы. Он привлекает внимание много тысяч лет интеллектуалов со всего мира. Туда мы ездили как туристы», - отметил Бугаев.

Напомним, Виктор Пелевин - русский писатель, эссеист, автор культовых романов 1990-х годов: «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“». Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» (1993), «Национальный бестселлер» (2004).

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