Песков рассказал, что у Путина нет смартфона
Однако Интернетом, по словам представителя Кремля, глава государства пользуется.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется Интернетом, однако смартфона у него нет.
«Но смартфона у него нет», - сказал представитель Кремля в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее Песков уже рассказывал о том, что российский лидер не пользуется смартфоном. Одной из причин является «чрезмерная открытость», «полная прозрачность», которые возникают при использовании устройства, объяснял пресс-секретарь президента РФ.
Сам Владимир Путин заявлял, что не пользуется смартфоном, потому что у него есть другие более комфортные способы связи. Глава государства добавил, что ему намного легче «снять трубку специальной связи» и ему «найдут любого абонента».