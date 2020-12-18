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Песков рассказал, что у Путина нет смартфона

Анна Назайкина
14:50 18.12.2020
Однако Интернетом, по словам представителя Кремля, глава государства пользуется.
Песков рассказал, что у Путина нет смартфона
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется Интернетом, однако смартфона у него нет.

«Но смартфона у него нет», - сказал представитель Кремля в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Песков уже рассказывал о том, что российский лидер не пользуется смартфоном. Одной из причин является «чрезмерная открытость», «полная прозрачность», которые возникают при использовании устройства, объяснял пресс-секретарь президента РФ.

Сам Владимир Путин заявлял, что не пользуется смартфоном, потому что у него есть другие более комфортные способы связи. Глава государства добавил, что ему намного легче «снять трубку специальной связи» и ему «найдут любого абонента».

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