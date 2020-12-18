Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Отделять сценическое амплуа»: Песков прокомментировал вопрос Шнурова Путину

Виктория Ивашечкина
14:44 18.12.2020
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что музыкант «все глубже погружается в дела своего канала и журналистики».
«Отделять сценическое амплуа»: Песков прокомментировал вопрос Шнурова Путину
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос музыканта Сергея Шнурова, который он задал во время большой пресс-конференции лидеру страны Владимиру Путину.

«Я не мог удержаться, чтобы не дать слово Шнурову. Он все глубже погружается в дела своего канала и журналистики. Он задал свой вопрос», - отметил представитель Кремля.

По его словам, музыкант «уже не Шнур, а Сергей Шнуров». Также представитель Кремля подчеркнул, что необходимо отделять сценическое амплуа от реального человека.

Напомним, во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал Сергею Шнурову, как избежать использование мата во время общения. Музыкант рассказал, что россиянам сложно избегать мата в повседневной жизни. В ответ президент поблагодарил Шнурова за то, что он не использовал ненормативную лексику хотя бы во время того, как задавал вопрос.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.