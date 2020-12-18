«Отделять сценическое амплуа»: Песков прокомментировал вопрос Шнурова Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос музыканта Сергея Шнурова, который он задал во время большой пресс-конференции лидеру страны Владимиру Путину.

«Я не мог удержаться, чтобы не дать слово Шнурову. Он все глубже погружается в дела своего канала и журналистики. Он задал свой вопрос», - отметил представитель Кремля.

По его словам, музыкант «уже не Шнур, а Сергей Шнуров». Также представитель Кремля подчеркнул, что необходимо отделять сценическое амплуа от реального человека.

Напомним, во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал Сергею Шнурову, как избежать использование мата во время общения. Музыкант рассказал, что россиянам сложно избегать мата в повседневной жизни. В ответ президент поблагодарил Шнурова за то, что он не использовал ненормативную лексику хотя бы во время того, как задавал вопрос.