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В Минздраве заявили, что безопасной дозы алкоголя нет

Анна Назайкина
14:03 18.12.2020
Специалист отметил, что этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным.
В Минздраве заявили, что безопасной дозы алкоголя нет
© Фото: Corina Rainer, Unsplash.com

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует: этиловый спирт является токсическим веществом, которое по определению не может являться безвредным.

«Один наш коллега из Англии как-то сказал: "Разрешенная доза алкоголя равняется нулю". Это, конечно, такая достаточно мощная фраза, но она близка к правде. Для большинства людей что такое алкоголь - C2H5OH - спирт, этиловый спирт, растворитель, токсическое вещество, поэтому безопасного количества токсического растворителя быть не может по определению», - передает слова Брюна ТАСС.

Нарколог также рассказал, что такие слабоалкогольные напитки, как, например, пиво или вино, большинству людей с хорошо работающей ферментативной системой употреблять можно. Однако назвать точную дозу, которую можно выпить, невозможно до того, как человек не начнет злоупотреблять алкоголем.

«В чем тут дьявольщина, если человек употребляет небольшую дозу алкоголя, он начинает терять критику своего состояния. У него повышается настроение, он становится более активный, мысли у него скачут, и моторика расторможена, он весел, беспечен. Поскольку критики нет, ему кажется, если он добавит еще алкоголь, ничего страшного не произойдет - в этом дьявольщина и опасность вообще потребления алкоголя», - объяснил Брюн.

Кроме того, специалист заявил, что невозможно разделить людей на тех, кому можно и нельзя употреблять алкоголь. Также он поделился общим правилом – «как можно меньше, как можно реже».

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