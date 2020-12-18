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Новогодние каникулы в России предложили перенести на май

Анна Назайкина
14:27 18.12.2020
По словам Онищенко, россиянам не нужно «так долго» праздновать Новый год.
Новогодние каникулы в России предложили перенести на май
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко обратился с просьбой перенести новогодние каникулы на май. Эпидемиолог заявил, что, несмотря на критику его позиции, он будет продолжать настаивать на том, что россиянам не нужно «так долго» праздновать Новый год.

«Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке», - передает слова Онищенко «Московский Комсомолец».

Кроме того, специалист не рекомендует россиянам ехать за границу для празднования Нового года. Также Онищенко считает, что рекомендации Роспотребнадзора отправиться в Танзанию, Эфиопию или на Сейшельские острова звучат как сарказм, а популярная в у россиян Турция показывает плохие показатели по заболеваемости коронавирусом.

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