В НГМУ прошла студенческая олимпиада по хирургии

На операционном столе - необычные пациенты. Пушистые кролики. Начинающие хирурги должны им помочь - решить проблему с кишечником. Для Дмитрия Атаманова эта олимпиада уже четвертая. Оттачивать мастерство - дело чести. В семье он хирург в третьем поколении.

Сегодня Дмитрий оперирует сам. Практика - часть программы олимпиады. Помогает отточить «мануальный навык». Кроликам не больно, они под общей анестезией и даже не замечают манипуляций.

Пациенты миниатюрные, а вот хирургические инструменты полноразмерные. В будущем именно такими придется оперировать человека.

Возможностей тренироваться у студентов хватает, в их распоряжении настоящий парк самых современных тренажеров и симуляторов. Но именно ответственность не только за оценку, но и жизнь делает опыт, полученный на такой олимпиаде, бесценным.

«Это очень серьезное взаимодействие, где очень важна роль ассистента, медицинской сестры. В оперблоке нет лишних людей и они понимают это сейчас. Что они могут потерять балл учебный во время операции, если не соблюдают какой-то момент асептики. Это должно уже войти в кровь, потому что в дальнейшем это будет очень серьезно в работе», - Юрий Чикинев, ответственный за проведение студенческой олимпиады по хирургии, профессор НГМУ.

Никуда и без внушительного блока по проверке теории. Кроме того, и во время операции за каждым движением тщательно следят преподаватели.

Современное оборудование, последние технологии. Медицина сегодня развивается быстро. Неизменным остается одно - желание помогать, ну и, конечно, профессиональный азарт.

«Еще несколько лет назад меня привлекла микрохирургия, это сшивание тончайших сосудов, нервов, то есть мельчайших структур в организме нитью толщиной с человеческий волос или даже тоньше. То есть это, скажем так, вершина хирургической подготовки, хирургических навыков», - Дмитрий Атаманов, участник студенческой олимпиады по хирургии.

Для тех же, кто еще не определился с предпочтениями, олимпиада - шанс выбрать специальность.

«Вы знаете, не все, кто приходят на олимпиаду, приходят к нам, чтобы быть хирургами, но вот те, кто посмотрел как это все проходит. То, что они видят здесь, это зажигает в молодых сердцах. Ну так, скажем, желание быть хирургом, и большинство участников хирургических олимпиад становятся хирургами», - Алексей Кузнецов, руководитель симуляционной хирургической клиники НГМУ.

После нескольких часов теоретических и практических испытаний состязание подходит к концу. И это тот самый случай, где одинаково важны и процесс, и результат.

У операционного стола испытание не заканчивается, как и положено пациентам, кролики отправятся в специальную палату, где за ними будут наблюдать еще три дня.

Победа на олимпиаде внутри вуза, это возможность отправиться на всероссийский этап. А уже там приятным бонусом к званию лучшей команды станут дополнительные баллы для поступления в ординатуру.