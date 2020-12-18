Минздрав на год продлил порядок получения медсправки для водителей

С 1 января 2021 года порядок прохождения водительской медкомиссии не изменится. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Порядок проведения медицинского освидетельствования водителей с 1 января 2021 года не изменится. Никакие дополнительные анализы вводиться не будут. Проект соответствующего нормативного акта находится на согласовании и в ближайшее время будет подписан», - объяснил Кузнецов.

В СМИ регулярно появляются статьи о том, что с нового года в России якобы вступает в силу новый порядок прохождения медкомиссии водителями, согласно которому нужно будет сдавать кровь. А стоимость самой справки якобы увеличится в разы.

«В ряде средств массовой информации продолжают появляться материалы о том, что с Нового года россиян ждут какие-то изменения в части проведения водительских медкомиссий. Официально заявляем - это не так. Действующий на сегодня порядок будет продлен до 1 января 2022 года», - заявили в Минздраве.

На данный момент эксперты ведомства ведут работу по усовершенствованию процедуры освидетельствования, включения дополнительных методов выявления психических расстройств у водителей, связанных с употреблением алкоголя. В Минздраве отметили, что особое внимание уделяется тому, чтобы не допустить роста цен на прохождение медкомиссии и его длительности.