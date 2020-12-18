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Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом

Тамара Астапенкова
13:29 18.12.2020
Президент РФ пожелал успехов Белоруссии, которая в 2021 году будет председательствовать в СНГ.
Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом народы стран Содружества независимых государств. Глава российского государства пожелал успехов Белоруссии, которая будет в 2021 году председательствовать в СНГ.

«Хотел бы пожелать успехов всем нашим странам в преддверии Нового года. Хочу поздравить вас, ваших близких и народы ваших стран с этим замечательным праздником», - сказал Путин на саммите СНГ.

Президент РФ также отметил, что несмотря на все проблемы и трудности 2020 года, взаимодействие стран СНГ продолжило развиваться по всем направлениям: в экономике, политике, торговле, в сфере безопасности и в культурно-гуманитарной сфере.

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