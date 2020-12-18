Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом народы стран Содружества независимых государств. Глава российского государства пожелал успехов Белоруссии, которая будет в 2021 году председательствовать в СНГ.

«Хотел бы пожелать успехов всем нашим странам в преддверии Нового года. Хочу поздравить вас, ваших близких и народы ваших стран с этим замечательным праздником», - сказал Путин на саммите СНГ.

Президент РФ также отметил, что несмотря на все проблемы и трудности 2020 года, взаимодействие стран СНГ продолжило развиваться по всем направлениям: в экономике, политике, торговле, в сфере безопасности и в культурно-гуманитарной сфере.