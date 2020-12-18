ЦБ еще на полгода продлил срок перевода пенсий на карты «Мир»

Банк России еще раз продлил сроки полного перевода пенсий россиян и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Срок перенесен на 1 июля 2021 года. Об этом сообщается в информационном письме регулятора.

Помимо этого, ЦБ рекомендует организовать дистанционное взаимодействие с клиентами, которые получают указанные выплаты на платежные карты, для выпуска им карты системы «Мир» и их доставки.

Также ЦБ предлагает банкам продолжить осуществлять операции до 1 июля 2021 года по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт. Также пенсионеров и других лиц, получающий социальные выплаты, рекомендуется информировать о возможности отказаться от продления срока действия находящихся у них платежных карт.

Одновременно Банк России рекомендует кредитным организациям в случае истечения срока действия платежных карт у клиентов – физических лиц, получающих пенсионные выплаты, обеспечивать до 1 июля 2021 года доступность совершения указанными клиентами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия с учетом применяемых кредитными организациями систем управления рисками и условий использования платежных карт.

Решение о продлении срока перевода пенсий на карты платежной системы «Мир» связано с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса, поскольку люди пожилого возраста должны соблюдать самоизоляцию.