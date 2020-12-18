Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦБ еще на полгода продлил срок перевода пенсий на карты «Мир»

Тамара Астапенкова
12:51 18.12.2020
Срок перенесен на 1 июля 2021 года.
ЦБ еще на полгода продлил срок перевода пенсий на карты «Мир»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Банк России еще раз продлил сроки полного перевода пенсий россиян и иных социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Срок перенесен на 1 июля 2021 года. Об этом сообщается в информационном письме регулятора.

Помимо этого, ЦБ рекомендует организовать дистанционное взаимодействие с клиентами, которые получают указанные выплаты на платежные карты, для выпуска им карты системы «Мир» и их доставки.

Также ЦБ предлагает банкам продолжить осуществлять операции до 1 июля 2021 года по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт. Также пенсионеров и других лиц, получающий социальные выплаты, рекомендуется информировать о возможности отказаться от продления срока действия находящихся у них платежных карт.

Одновременно Банк России рекомендует кредитным организациям в случае истечения срока действия платежных карт у клиентов – физических лиц, получающих пенсионные выплаты, обеспечивать до 1 июля 2021 года доступность совершения указанными клиентами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия с учетом применяемых кредитными организациями систем управления рисками и условий использования платежных карт.

Решение о продлении срока перевода пенсий на карты платежной системы «Мир» связано с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса, поскольку люди пожилого возраста должны соблюдать самоизоляцию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.