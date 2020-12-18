У входов в Сьяновские пещеры установят видеонаблюдение

С сегодняшнего дня входы в Сьяновские пещеры в Подмосковье будут заблокированы, а за прилегающей к ним территорией установят видеонаблюдение. Соответствующее распоряжение сделал губернатор Московской области Алексей Воробьев.

В четверг, 17 декабря, в Сьяновских каменоломнях в городском округе Домодедово во время спортивного ориентирования заблудилась группа из восьми детей и двух взрослых. Туристы отправились в пещеры чуть ранее полудня и должны были вернуться через восемь. В итоге пропавших детей и их сопровождающих обнаружили спасатели. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливается, как и на каких основаниях была организована экскурсия. Как заверил губернатор Подмосковья, виновные понесут наказание за то, что подвергли опасности жизни туристов.