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Додон подписал закон о межнациональном статусе русского языка в Молдавии

Анна Назайкина
12:46 18.12.2020
Закон гарантирует, что нацменьшинства смогут изучать и использовать родной язык.
Додон подписал закон о межнациональном статусе русского языка в Молдавии
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписал закон, который возвращает русскому статус языка межнационального общения в стране. Глава государства также отметил, что данное решение является важным для республики.

«Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Конституционный суд республики вынес данное решение в июне 2018 года. На этой неделе парламент принял новый закон и тем самым восстановил статус русского языка.

Теперь предоставление гражданам информации и на русском станет обязанностью государственных органов. Кроме того, закон гарантирует, что у национальных меньшинств будет возможность изучать родной язык и общаться на нем.

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