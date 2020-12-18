Додон подписал закон о межнациональном статусе русского языка в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписал закон, который возвращает русскому статус языка межнационального общения в стране. Глава государства также отметил, что данное решение является важным для республики.

«Я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Конституционный суд республики вынес данное решение в июне 2018 года. На этой неделе парламент принял новый закон и тем самым восстановил статус русского языка.

Теперь предоставление гражданам информации и на русском станет обязанностью государственных органов. Кроме того, закон гарантирует, что у национальных меньшинств будет возможность изучать родной язык и общаться на нем.