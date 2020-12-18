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Один из потерявшихся в подмосковных пещерах Сьяны детей раскрыл подробности случившегося

Роман Захаров
01:24 18.12.2020
По словам ребенка, инструктор оставил группу, когда понял, что они заблудились.
Один из потерявшихся в подмосковных пещерах Сьяны детей раскрыл подробности случившегося
© Фото: flickr

Один из детей, потерявшихся в пещерах Сьяны в Подмосковье, раскрыл подробности случившегося. Так, по словам ребенка, инструктор, когда понял, что они заблудились, попросил их оставаться на месте, а сам отправился искать помощь.

При этом мальчик подчеркнул, что мужчины не было примерно полтора часа и все это время дети находились в страхе и плакали.

«Мы сидели со светом, но боялись. Хорошо, что с нами был папа одного мальчика, он нам помогал», - приводит «Комсомольская правда» слова ребенка.

Мать одного из несовершеннолетних участников туристической группы, в свою очередь, сообщила, что сейчас в адрес инструктора поступают обвинения в том, что он бросил детей. При этом женщина отметила, что, по ее мнению, это не так.

«Он ушел за помощью. С одной стороны, штатная ситуация, как говорят», - объяснила она свою позицию.

Группа из восьми детей и двух взрослых - одного из родителей и организатора - вошла в Сьяновские каменоломни в городском округе Домодедово около 11 утра 17 декабря. Еще один человек остался снаружи. Спустя восемь часов группа должна была выйти из пещер, однако этого не произошло. На поиски людей отправились спасатели, которые вскоре обнаружил потерявшихся. В результате инцидента никто не пострадал.

Сьяны - это система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Подмосковье и пятая по величине в РФ. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.

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