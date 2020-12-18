Иностранцы ужаснулись, сравнив станции метро в Москве и Нью-Йорке

Сравнение станций метрополитена в Москве и в Нью-Йорке не пошло на пользу американской подземке. Иностранцы эмоционально отреагировали на контраст между станциями «Киевской» в российской столице и «Чеймберс-стрит», расположенной на линии Бродвея и Седьмой авеню в «Большом яблоке». К диалогу пользователей Twitter пригласила @kazbek, разместив пост и опубликовав фотографии «Киевской» и «Чеймберс-стрит».

«Станция метрополитена в Москве, которой я часто пользовалась, и станция метро в Нью-Йорке, которой я часто пользуюсь сейчас», - пояснила @kazbek.

Пользователи принялись комментировать публикацию, большая часть людей признала явную победу московской подземки над нью-йоркской в этом неофициальном соревновании.

«Никто не удосужился сделать станцию "Чеймберс-стрит" презентабельной», - отметил @jaegervonkramer, добавив, что этот факт является «лучшим проявлением пренебрежительного отношения американцев к общественной сфере».

Пользователь @Doom2020orbust в свою очередь указал, что «Чеймберс-стрит» пользуется печальной известностью и среди американцев. Более того, эту станцию протяжении десятилетий признавали худшей в Нью-Йорке.

«Она выглядит настолько фотогенично обветшалой, что стала популярным местом для съемок телешоу и фильмов», - добавил пользователь, назвав при этом «московское метро лучшим во всех отношениях».

«Меня всегда удивляли та запущенность и упадок, с которыми жители Америки готовы мириться в инфраструктуре», - заметил @GWHatt.

Пользователь @TheTarnhelm, в свою очередь, назвала московское метро самой любимой системой общественного транспорта в мире.