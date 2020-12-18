В Совфеде прокомментировали запрет CAS посещать Олимпиады российским чиновникам

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете представителям российской власти посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира в течение двух лет является политической атакой на страну, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Он также добавил, что, «по логике западных оппонентов», за все, что происходит в РФ, несет ответственность ее руководство, но, по мнению сенатора, такая позиция является политизированной.

«Решение CAS нужно обсуждать на всех международных парламентских площадках, привлекать внимание к его политизированности», - сказал Рязанский РИА Новости.

Кроме того, парламентарий заявил, что вокруг России идет волнообразное движение - «наказывают, затем немного отпускают, потом вновь наказывают». По мнению Рязанского, «кусать» Россию со всех сторон является некой тактикой.

Напомним, что вчера CAS запретил представителям российской власти, включая министров и членов правительства, посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.

Кроме того, стало известно о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.