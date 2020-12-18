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Автоэксперт оценил предложенные МВД нововведения по практическому экзамену на права

Тамара Астапенкова
12:24 18.12.2020
Общественникам и должностным лицам ОВД разрешат присутствовать на экзамене.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Samara Storyteller, Flickr

На практическом экзамене на получение водительских прав МВД России планирует разрешить находиться в машине помимо кандидата и экзаменатора, представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел. Данное нововведение должно благотворно повлиять на объективность оценки при сдаче практического экзамена. Таким мнением поделился со «Звездой» автоэксперт Петр Баканов.

«Я немного сомневаюсь, что все эти нововведения будут так интенсивно использоваться на практике», - считает Баканов.

По его мнению нет ничего плохого в том, чтобы представители общественных организаций присутствовали на экзамене.

«Чем больше глаз и ушей участвует в приеме экзамена, тем объективнее результат. Потому что практическая часть экзамена более субъективная в оценках. Да, можно установить камеры регистрации. Но мы прекрасно знаем, что раньше среди инспекторов часто пользовались уловками», - пояснил автоэксперт.

Напомним, что в новом административном регламенте на практическом экзамене на водительские права будут предусмотрены также дополнительные требования к экзаменатору. Это касается части подачи им команд, соблюдения времени и выбора движения в пределах утвержденных дорог и улиц. Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

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