В Кольской больнице Мурманской области началась проверка по поводу невыплат медикам

В Мурманской области после итоговой пресс-конференции Владимира Путина, на которой поднялся вопрос об отсутствии выплат медикам, началась проверка в Кольской больнице. Сотрудники учреждения, которые работают с коронавирусными больными, заявили, что не получили компенсаций. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что начал расследование.

«Отправил туда уже контрольное управление, для того, чтобы проверили. Тем не менее и министр здравоохранение, и главврач клятвенно заверяют, что не могло быть никаких сбоев»,- сказал он.

Кроме того, он добавил, что за этот период было выплачено более 177 млн рублей, из них 50 млн рублей - дополнительные выплаты из областного бюджета.