На Сахалине и в Тамбовской области 31 декабря сделали выходным

Жители еще двух российских регионов будут отдыхать 31 декабря. Власти Сахалинской и Тамбовской областей приняли соответствующие решения. В общей сложности уже 36 регионов объявили 31 декабря выходным днем.

Напомним, что в этом году 31 декабря в России является рабочим днем. В Кремле пояснили, что региональные власти, как и в прошлом году, имеют право самостоятельно принимать решение, делать или нет последний день 2020 года выходным.

Как следует из постановления администрации Тамбовской области, госслужащие, сотрудники организаций, подведомственных области, 31 декабря будут отдыхать. Однако они должны отработать в субботу, 26 декабря. Руководителям предприятий всех форм собственности рекомендовано организовать рабочий график по аналогии с бюджетниками.

В Сахалинской области бюджетники также отработают дополнительную субботу 26 декабря, а 31-го будут отдыхать. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Ранее стало известно, что в Ленинградской и Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем. Также известно, что о решении сделать последний день 2020 года выходным сообщили в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Ярославской, Воронежской областях. Бурятия, Карелия, Камчатка, Крым, Севастополь, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтай и Ставропольский край также поддержали эту инициативу.