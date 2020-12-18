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Роспотребнадзор назвал безопасные по COVID-19 страны

Анна Назайкина
11:26 18.12.2020
В ведомстве ориентировались на показатели заболеваемости COVID-19 за 14 дней, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования.
Роспотребнадзор назвал безопасные по COVID-19 страны
© Фото: Hu Chen, Unsplash.com

Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова - три государства, имеющих регулярное авиасообщение с РФ, где показатели оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу соответствуют норме на данный момент. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии», - заявили в ведомстве.

При принятии такого решения Роспотребнадзор ориентируется на показатели заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на COVID-19. В норме коэффициент распространения должен быть меньше единицы.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в данный момент в большинстве стран, в том числе европейских, ситуация с коронавирусной инфекцией усложнилась.

Напомним, что регулярное авиасообщение было восстановлено с 16 странами. Среди них - Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские острова и Эфиопия.

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