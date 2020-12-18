Эксперт объяснил отказ от льготной программы по защите жилья москвичей

Прекращение программы льготного страхования жилья москвичей коснется минимум шести миллионов жителей. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал эксперт в области страхования Виктор Кучер.

«Два с половиной миллиона квартир по Москве застрахованы по этой программе. Что ждет нас из-за отмены программы? Во-первых, эти 2,5 миллиона квартир - если по два-три человека в квартире, то, грубо говоря, шесть миллионов человек остаются без защиты своего жилья», - заявил он.

Кроме того, коммерческое страхование обойдется гораздо дороже.

«Здесь в месяц люди платили около 100 рублей - это было доступно пенсионерам, инвалидам, ветеранам», - подчеркнул эксперт.

Что послужило причиной закрытия программы, Кучер не знает. По его словам, еще три месяца назад речи об этом не шло.

«Никакого диалога между страховым сообществом и правительством в этом плане не было. С бизнесом никто не советовался, с людьми тоже», - добавил Кучер.

Кроме того, он сообщил, что данная программа приносила пользу как самим москвичам, так и столичному правительству.

«Особенность программы заключается в том, что это совместный проект страхового сообщества и правительства Москвы. Правительство Москвы на тендере отбирало страховые компании. Она дешевая - 1,97 рубля за квадратный метр и помесячная оплата через квитанцию ЕПД. Программа, на мой взгляд, очень полезная. Ничего, кроме пользы для москвичей и авторитета для правительства, не приносила», - сообщил эксперт.

Графа «страховка» пропадет из московских платежных документов с декабря 2020 года. Таким образом, мэрия спустя 25 лет закрыла программу льготного страхования жилья. Ранее тариф составлял 23,52 рубля за квадратный метр при страховке в 44 тысячи рублей за квадратный метр. Бюджет Москвы брал на себя 15% возмещения ущерба. За время действия программы компании выплатили пострадавшим москвичам около четырех миллиардов рублей.