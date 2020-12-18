Нерушимость традиций: политолог назвал главный эффект от пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина стала ярким событием и сигналом для самых различных слоев общества. Таким мнением со «Звездой» поделился политтехнолог Марат Баширов. По его словам, очень важно, что глава государства нашел время на общение с журналистами в сложный для всех период пандемии коронавирусной инфекции.

«Мне очень понравилось, что он был легок, масса его фраз разойдутся на цитаты в СМИ. Видно, что ключевая тема, которая его волнует - изменения в стране на фоне пандемии. Это повлияло на социальную сферу и экономическую жизнь. Его предложение о выплате пяти тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет очень важно. Такие сигналы власть должна посылать», - уверен Баширов.

Он отметил, что президент и его команда стали активнее реагировать на сообщения в социальных сетях. По мнению политтехнолога, это говорит о том, что Владимир Путин готов говорить на темы, которые волнуют людей в Сети.

«Важная тематика, которая волнует всех - вопросы безопасности. Он очень подробно отвечал по теме Карабаха и договора о сдерживании стратегических наступательных вооружений в части НАТО. Мне, как человеку работающему с бизнесом важно, что прозвучали предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Эти люди кормят себя сами», - добавил собеседник «Звезды».

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась сегодня и прошла в режиме видео-конференц связи. Конференция проходила с соблюдением всех мер предосторожности. Во-первых, все, кто находился в Ново-Огареве, заранее сдали тесты на коронавирус. Сама пресс-конференция в этом году оказалась продолжительной и длилась 4 часа 29 минут.