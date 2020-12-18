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«Три луны» попали на видео в Бельгии

Светлана Иванова
11:02 18.12.2020
На кадрах запечатлены три ярких шара, расположенных друг под другом и движущихся в диагональ от стоящих зданий.
© Видео: Madison van't Zelfde, YouTube

Странную аномалию удалось снять на видео в Бельгии. Очевидцы заметили три желтых шара на утреннем небе в Антверпене. По словам Мэдисон вант Зельфде, которая сделала запись, объекты напоминают три большие луны. Кадры были сделаны около семи утра в среду, 16 декабря, в районе Шипперсквартье, передает Daily Star.

На кадрах запечатлены три ярких шара, расположенных друг под другом и движущихся в диагональ от стоящих зданий. Заметно, что объекты излучают белый свет, который, подобно прожекторам, освещает окружающее пространство. Через несколько секунд шары сдвигаются влево и вскоре исчезают за зданием.

Автор видео призналась, что поначалу приняла три желтых светящихся круга за крановые огни, установленных на башенных кранах, однако позже исследовала город и не обнаружила в округа подобных объектов.

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