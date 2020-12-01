В закон о праве приобретения оружия предложили внести изменения

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в массовых беспорядках. Орлов выступил с обращением к главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT.

Политолог также напомнил, что на сегодняшний день в России граждане, которые были дважды привлечены в течение года к административной ответственности за нарушение общественного порядка, лишаются права на приобретение оружия. Это касается и россиян, которые были ранее привлечены к уголовной ответственности за массовые беспорядки.

При этом, как сказано в обращении Орлова, по окончании срока административного наказания или после погашения судимости по уголовному делу россиянин вновь получает возможность претендовать на лицензию на приобретение оружия.