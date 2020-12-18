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Полет в подарок: летчики Балтфлота исполнили заветное желание шестилетнего мальчика

Тамара Астапенкова
10:57 18.12.2020
Житель Балтийска Дима Миронов всегда мечтал полетать на вертолете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Калининградской области летчики Балтийского флота исполнили заветную мечту шестилетнего тяжелобольного мальчика. Житель Балтийска Дима Миронов всегда мечтал полетать на вертолете.

Командование Балтфлота, узнав историю Димы, устроило для него экскурсию по военному аэродрому Донское и полет на вертолете. Ребенку также разрешили посидеть за штурвалом, когда машина находилась на земле, и рассказали о службе летчиков.

Сам Дима рассказал военнослужащим, что тоже хочет стать летчиком, когда вырастет. В благодарность он подарил им маленький вертолет, который сделал из пластилина. Но на этом сюрпризы не закончились. Командование Балтийского флота вручили мальчику целый пакет подарков, среди которых был конструктор-вертолет - точно такой же, на котором он только что летал.

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