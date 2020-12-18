Таинственные монолиты как символ года: кто стоит за их созданием и почему

Таинственные монолиты, на протяжении месяца то появляющиеся, то пропадающие по всему земному шару, породили множество вопросов, на которые нет ответов. Возможно, создание загадки и было главной целью кампании? Этим вопросом задается писатель Метью Тауб в материале для Atlas Obscura.

Месяц назад, 18 ноября 2020 года, сотрудники Аэробюро Департамента общественной безопасности штата Юта облетали территорию на вертолете и заметили серебристый монолит. Странный объект, сделанный из металла, а не камня, монолитом можно было назвать только условно.

Поклонники Стэнли Кубрика тут же вспомнили появление похожего объекта в приключенческом фильме 1968 года «2001 год: Космическая одиссея». Некоторые тут же стали говорить о внеземном происхождении монолита, кто-то предположил, что это всего лишь инсталляция или часть PR-компании. Простояв в американской пустыне неделю, объект пропал, оставив еще больше вопросов.

А затем с регулярным постоянством таинственные монолиты стали появляться в других частях света: Румынии, американских Пенсильвании, Калифорнии и Флориды, Нидерландах, Марокко, Финляндии, Манитобе, Парагвае, Австралии и многих других местах. Некоторые объекты через какое-то время также бесследно исчезали, как и их первый собрат. Все это только подогревало общественное внимание вокруг загадочных объектов.

Главные вопросы, которые интересовали людей, кто и зачем построил эти монолиты. Однако ответы на них мы до сих пор не понимаем, подчеркивает Метью Тауб. Мы не знаем, кто установил подавляющее большинство этих монолитов, хотя в некоторых случаях ответственность за это кто-то брал на себя. Как, например, арт-группа The Most Famous Artist, сообщившая о своей причастности к созданию объекта в Юте.

Более того, мы не знаем, зачем их установили и что они должны означать, добавляет автор материала, указывая, что вопросы без ответов в полной мере соответствуют замыслу Стэнли Кубрика для «Космической одиссеи».

Кубрик обычно предпочитал держать зрителей в догадках, поясняет Метью Тауб, приводя в качестве доказательства интервью режиссера для «Плейбоя» в 1968 году. Тогда Кубрик задавался вопросом: «Насколько мы бы оценили сегодня [Мону Лизу], если бы Леонардо да Винчи подписал внизу холста: "Эта дама так улыбается, потому что у нее гнилые зубы" или "Потому что она скрывает тайну о своем любовнике"?».

По мнению Кубрика, прямое указание на реальность отключило бы восприятие зрителя, убив на корню его способность к интерпретированию.

Монолиты из кубриковского фильма и монолиты 2020 годов до сих пор остаются загадками. Пустые, вертикальные блоки, форма непостижимости, воплощение всех загадок. Эти объекты идеально подходят для года, в котором все идет не так, как планировалось, резюмирует автор.