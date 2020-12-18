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В Пенсионном фонде объяснили, как получить новогоднюю выплату на детей

Иван Линдеманн
10:05 18.12.2020
Подать заявление можно до 1 апреля. Размер пособия составит пять тысяч рублей.
В Пенсионном фонде объяснили, как получить новогоднюю выплату на детей
© Фото: Евгений Капустин, Pixabay

Выплату на детей, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет, большинство семей получат автоматически. Об этом заявили в Пенсионном фонде России.

Как рассказали РИА Новости в ПФР, писать заявление придется только в трех случаях: если ребенок родился после 1 июля 2020 года, если родители ранее не обращались за выплатами, если был закрыт банковский счет, куда перечисляли деньги.

Отмечается, что подать заявление на новогоднюю выплату можно до 1 апреля. Размер пособия составит пять тысяч рублей.

О новой выплате на большой пресс-конференции 17 декабря сообщил президент Владимир Путин. За первые два часа на портал госуслуг было подано более 100 тысяч заявлений.

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