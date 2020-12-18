Бастрыкин взял на личный контроль проверку обстоятельств смерти Валентины Легкоступовой
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки по факту смерти заслуженной артистки Валентины Легкоступовой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«В связи с обращением на имя главы ведомства дочери артистки с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств смерти ее матери, Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, а также поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении информацию», - информирует СКР.
В Следственном комитете добавили, что сейчас столичные следователи продолжают проведение доследственной проверки по факту смерти Валентины Легкоступовой. Кроме того, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Ранее адвокат дочери артистки Сергей Жорин сообщил, что в квартире Легкоступовой обнаружили расписку об отчуждении жилья, отметив, что документ был передан органам следствия для изучения.
Валентина Легкоступова известна публике по многим композициям, но главным ее хитом была песня «Ягода-малина». Артистка поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа текущего года. Вскоре она впала в кому, а спустя несколько дней скончалась. Медики установили, что причиной смерти исполнительницы стал отек мозга. Дети Легкоступовой подозревают, что трагический инцидент произошел из-за избиения их матери ее мужем.