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Бастрыкин взял на личный контроль проверку обстоятельств смерти Валентины Легкоступовой

Роман Захаров
00:55 18.12.2020
Сейчас столичные следователи продолжают проведение доследственной проверки по факту смерти певицы.
Бастрыкин взял на личный контроль проверку обстоятельств смерти Валентины Легкоступовой
© Фото: Валентина Легкоступова, Официальная группа, VK

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки по факту смерти заслуженной артистки Валентины Легкоступовой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В связи с обращением на имя главы ведомства дочери артистки с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств смерти ее матери, Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, а также поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении информацию», - информирует СКР.

В Следственном комитете добавили, что сейчас столичные следователи продолжают проведение доследственной проверки по факту смерти Валентины Легкоступовой. Кроме того, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее адвокат дочери артистки Сергей Жорин сообщил, что в квартире Легкоступовой обнаружили расписку об отчуждении жилья, отметив, что документ был передан органам следствия для изучения.

Валентина Легкоступова известна публике по многим композициям, но главным ее хитом была песня «Ягода-малина». Артистка поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа текущего года. Вскоре она впала в кому, а спустя несколько дней скончалась. Медики установили, что причиной смерти исполнительницы стал отек мозга. Дети Легкоступовой подозревают, что трагический инцидент произошел из-за избиения их матери ее мужем.

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