Умер актер, сыгравший Бобу Фетта в «Звездных войнах»

На 76 году жизни умер британский актер Джереми Баллок, известный по роли Бобы Фетта в пятом и шестом эпизодах легендарной саги «Звездные войны». О смерти друга и коллеги сообщил актер Дэниел Логан, исполнивший роль юного Бобы в эпизоде «Атака клонов».

«Я плачу, когда говорю, что Джереми Баллок ушел. Покойся с миром, я никогда тебя не забуду и все, чему ты меня научил. Я буду любить тебя вечно. Да пребудет с тобой Сила», - написал Логан на своей странице в Facebook.

Джереми Баллок родился 16 февраля 1945 года в Великобритании и был одним из шести детей в семье. Уже в пятилетнем возрасте мальчик выступал в школьном театре, а в 11 лет решил связать свою жизнь с кинематографом. На телеэкранах он впервые появился в телевизионной рекламе.