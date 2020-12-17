Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

Началась традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

В силу принятых ограничений из-за пандемии коронавируса, общение главы государства с журналистами и россиянами проходит в формате видеосвязи. Владимир Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарево. При этом он видит и слышит всех, кто будет задавать ему свои вопросы.

Телеканалы заложили около трех часов в сетках программного вещания на трансляцию ежегодной пресс-конференции. Почти 800 журналистов намерены задать вопрос президенту РФ.

Владимир Путин с 2001 года ежегодно встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции.

Традиционно глава государства начинает пресс-конференцию с подведения итогов года. В этом году задать вопрос Владимиру Путину смогут не только представители СМИ, но и любой россиянин. Обращение к главе государства можно отправить на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение. Также желающие могут задать президенту вопрос, записав обращение на видео.