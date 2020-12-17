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СМИ сообщили, что Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Тамара Астапенкова
09:29 17.12.2020
Некоторые из советников действующего президента США считают, что он «устроил истерику».
СМИ сообщили, что Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
© Фото: Globallookpress

Дональд Трамп намерен отказаться покинуть Белый дом в день инаугурации на пост президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, в «момент глубочайшего отрицания» Трамп сообщил некоторым советникам о своем намерении. Однако мало кто верит, что он «действительно доведет дело до конца». Некоторые советники считают, что Трамп «устроил истерику».

В понедельник коллегия выборщиков подтвердила избрание Джо Байдена на пост президентом США. Демократ получил 306 голосов против 232 у действующего главы государства республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Джо Байдена намечена на 20 января.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. Их результаты долгое время оставались неясными, так как Трамп и Байден шли примерно вровень.

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