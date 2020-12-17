СМИ сообщили, что Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Дональд Трамп намерен отказаться покинуть Белый дом в день инаугурации на пост президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, в «момент глубочайшего отрицания» Трамп сообщил некоторым советникам о своем намерении. Однако мало кто верит, что он «действительно доведет дело до конца». Некоторые советники считают, что Трамп «устроил истерику».

В понедельник коллегия выборщиков подтвердила избрание Джо Байдена на пост президентом США. Демократ получил 306 голосов против 232 у действующего главы государства республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Джо Байдена намечена на 20 января.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. Их результаты долгое время оставались неясными, так как Трамп и Байден шли примерно вровень.