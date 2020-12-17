Гигантская стальная пластина снесла кабину: в Китае водитель чудом выжил после страшного ДТП
Машина восстановлению не подлежит. Ее отогнали для утилизации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Китае водителю грузовика удалось выжить после невероятной аварии. Из-за резкого торможения гигантская стальная пластина, которая находилась в кузове, резко вылетела вперед и полностью снесла кабину машины.
На помощь пострадавшему пришли полицейские. Они достали водителя и отправили его в больницу. По словам врачей, он получил лишь незначительные травмы.
Машина восстановлению не подлежит. Ее отогнали для утилизации.