Врачи рассказали, какой алкоголь нельзя смешивать

Россиянам не стоит смешивать разные алкогольные напитки, особенно не стоит сочетать виноградный и зерновой алкоголь. Об этом рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Анна Кошечкина.

«Разные алкогольные напитки между собой лучше не смешивать. Если все же смешивать, то нужно хотя бы не употреблять вместе виноградный и зерновой алкоголь», - пояснила РИА Новости эксперт.

Она уточнила, что после игристого можно перейти на традиционное вино. Лучше переходить от белого к красному, от сухого к сладкому, отметила Кошечкина.

Кандидат фармацевтических наук пояснила, что в игристом вине, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. Поэтому в сочетании с другим алкоголем их негативный эффект усиливается, вызывает интоксикацию, добавила Кошечкина.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн уточнил, что в целом лучше отдать предпочтение белому сухому вину. И обязательно нужно регулировать дозу и промежутки между употреблением спиртного.

Ранее диетолог рассказала, что в новогоднюю ночь спиртное не стоит употреблять на голодный желудок. Особенно это правило касается шампанского, поскольку газированные напитки быстрее всасываются в желудке.