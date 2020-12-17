Пресс-конференция Путина: какие нововведения будут в традиционном общении президента со СМИ и россиянами

Из-за пандемии коронавируса впервые общение президента России с журналистами и россиянами пройдет дистанционно. Глава государства будет общаться по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Журналисты, как обычно, разместятся в Центре международной торговли в Москве, а региональные коллеги выйдут на прямую связь со специальных площадок, которые есть в каждом из федеральных округов. На большую пресс-конференцию аккредитовались около 800 человек, в том числе и музыкант Сергей Шнуров.

Задать вопрос Владимиру Путину смогут не только представители СМИ. Такая возможность есть у всех жителей России. Обращение к главе государства собираются на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение. В этом году все желающие смогут отправить президенту мультимедийный вопрос, записав обращение на видео.

На данный момент уже известно, что больше всего людей волнуют социальные проблемы. Чаще всего президенту задают вопросы о пособиях, индексации пенсий, льготной ипотеке. Также людей интересует все, что связано с коронавирусом: выплаты медикам, вакцинация, сроки окончания пандемии, как изменится жизнь после нее.

Начало пресс-конференции Владимира Путина назначено ровно в полдень по московскому времени. Прямую трансляцию будут переводить на английский, французский и немецкий языки.